Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За побои собаки жителю Красноярского края грозит до трех лет колонии

Житель Ачинска предстанет перед судом за издевательства над собакой.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ачинска предстанет перед судом за издевательства над собакой. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. Жуткий случай произошел в октябре 2025 года. В один из осенних дней 20-летний безработный горожанин, состоящий на учёте у нарколога, заметил на улице худенькую собаку. Парень решил забрать ее домой. Через полчаса собака не смогла стерпеть естественные позывы. За это озлобленный хозяин потащил ее в заброшенное здание по соседству.

Там собака получила по морде, телу и голове. Страшно представить, что она пережила. Когда «воспитание» завершилось, парень оставил животное и пошел домой. По дороге он встретил полицейских. Те услышали стоны, заметили шерсть на его одежде и вышли на собаку.

Ей диагностировали перелом лапы, черепно-мозговую травму и ушибы. К счастью, теперь она живет в новом доме. Позже агрессор рассказывал: «Разозлился, бил хаотично, стыдно теперь, раскаиваюсь».

Ему утвердили обвинение в жестоком обращении с животным в целях причинения боли, повлекшем увечье. Парню грозит до трех лет колонии.