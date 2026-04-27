За побои собаки жителю Красноярского края грозит до трех лет колонии

Житель Ачинска предстанет перед судом за издевательства над собакой. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. Жуткий случай произошел в октябре 2025 года. В один из осенних дней 20-летний безработный горожанин, состоящий на учёте у нарколога, заметил на улице худенькую собаку. Парень решил забрать ее домой. Через полчаса собака не смогла стерпеть естественные позывы. За это озлобленный хозяин потащил ее в заброшенное здание по соседству.
Там собака получила по морде, телу и голове. Страшно представить, что она пережила. Когда «воспитание» завершилось, парень оставил животное и пошел домой. По дороге он встретил полицейских. Те услышали стоны, заметили шерсть на его одежде и вышли на собаку.
Ей диагностировали перелом лапы, черепно-мозговую травму и ушибы. К счастью, теперь она живет в новом доме. Позже агрессор рассказывал: «Разозлился, бил хаотично, стыдно теперь, раскаиваюсь».
Ему утвердили обвинение в жестоком обращении с животным в целях причинения боли, повлекшем увечье. Парню грозит до трех лет колонии.