Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ульяновской области раскрыли хищение 100 млн рублей на поставках газа

В Ульяновской области силовики накрыли организованную преступную группу, похитившую более 100 млн рублей из федерального бюджета. Деньги выделялись по госпрограмме на обеспечение местных жителей баллонным газом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении более 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.

По данным полиции, в 2020 году 58-летний житель Инзинского района зарегистрировал компанию по снабжению населения сжиженным газом в баллонах и заключил контракт с региональным министерством ЖКХ. Поставки должны были осуществляться в рамках государственной программы по развитию коммунального хозяйства.

Мужчина и четверо его подчиненных предоставляли в ведомство поддельную бухгалтерскую документацию с завышенными объемами выполненных работ, чтобы получить компенсации из бюджета. В ходе проверки выяснилось, что зачастую «голубое топливо» по бумагам поставлялось в заброшенные дома или жильцам, которым газ был вовсе не нужен.

Масштабную операцию по задержанию подозреваемых оперативники МВД провели совместно со следователями СК и бойцами Росгвардии. Обыски прошли сразу в нескольких населенных пунктах, включая Москву, Ульяновск, Инзу и Барыш. У злоумышленников изъяли более 70 тысяч долларов, два миллиона рублей, поддельные печати, технику и уже подготовленные фиктивные документы для получения новых субсидий.

Предполагаемый организатор аферы отправлен в СИЗО, остальные четверо фигурантов находятся под обязательством о явке. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследование продолжается.