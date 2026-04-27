В Ульяновской области раскрыли хищение 100 млн рублей на поставках газа

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении более 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.
По данным полиции, в 2020 году 58-летний житель Инзинского района зарегистрировал компанию по снабжению населения сжиженным газом в баллонах и заключил контракт с региональным министерством ЖКХ. Поставки должны были осуществляться в рамках государственной программы по развитию коммунального хозяйства.
Мужчина и четверо его подчиненных предоставляли в ведомство поддельную бухгалтерскую документацию с завышенными объемами выполненных работ, чтобы получить компенсации из бюджета. В ходе проверки выяснилось, что зачастую «голубое топливо» по бумагам поставлялось в заброшенные дома или жильцам, которым газ был вовсе не нужен.
Масштабную операцию по задержанию подозреваемых оперативники МВД провели совместно со следователями СК и бойцами Росгвардии. Обыски прошли сразу в нескольких населенных пунктах, включая Москву, Ульяновск, Инзу и Барыш. У злоумышленников изъяли более 70 тысяч долларов, два миллиона рублей, поддельные печати, технику и уже подготовленные фиктивные документы для получения новых субсидий.
Предполагаемый организатор аферы отправлен в СИЗО, остальные четверо фигурантов находятся под обязательством о явке. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследование продолжается.