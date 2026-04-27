Скончалась нижегородский анестезиолог-реаниматолог Мария Белоус

Ее не стало на 53-м году жизни.

В Нижнем Новгороде скончалась анестезиолог-реаниматолог детской областной больницы Мария Белоус. Ее не стало на 53-м году жизни, сообщил главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Почти 30 лет нижегородка спасала жизни младенцев, работая в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных НОДКБ. Она скончалась из-за продолжительной болезни.

Редакция сайта pravda-nn.ru направляет соболезнования родным и близким Марии Белоус.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что скончался нижегородский онколог Андрей Марусов.