Пенсионеру из Крыма через суд присвоили статус узника фашизма

В годы Великой Отечественной войны он находился в местах принудительного содержания.

Источник: Комсомольская правда

В Раздольненском районе Крыма суд удовлетворил иск прокурора в защиту прав узника Великой Отечественной войны, находившегося в несовершеннолетнем возрасте в местах принудительного содержания.

Прокуратура района провела проверку соблюдения законов о социальной поддержке и установила, что в 1943 году семья заявителя была принудительно отправлена на работы в Германию, в город Нойзальц. Там они находились до мая 1945 года. Из-за недостатка архивных документов о заключении пожилого человека региональное министерство отклонило его просьбу о признании статуса бывшего несовершеннолетнего узника фашизма.

Чтобы защитить права пенсионера, прокурор района обратился в суд. Он требовал установить факт пребывания в местах принудительного содержания и признать право на социальные меры поддержки. Суд полностью удовлетворил требования районной прокуратуры.

