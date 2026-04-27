Топ-менеджер «Яндекса» Лойтер погиб во время рыбалки в Волгоградской области

Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер погиб во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
Ранее в управлении МВД РФ по региону сообщили, что четверо рыбаков на лодке пропали 24 апреля в Светлоярском районе региона.
Позднее западное межрегиональное управление СК на транспорте сообщило, что тела троих рыбаков были обнаружены, поиски четвертого продолжаются.
Как уточнил собеседник агентства, идет поиск известного волгоградского бизнесмена и застройщика Александра Назарова (тесть Лойтера).
«Поиски Назарова продолжаются, Лойтер найден погибшим», — сказал представитель силовых структур.
По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Местное издание V1.ru со ссылкой на источник пишет, что Лойтер, Назаров, его друг и личный водитель отправились рыбачить на воду в районе хутора Громки утром 24 апреля.
Днем того же дня на берегу Волги было найдено тело водителя Назарова, у него зафиксированы травмы головы. По словам собеседника издания, они возвращались обратно и либо перевернулись, либо обо что-то ударились.
На следующий день, 25 апреля, были найдены тела еще двух рыбаков, в том числе Лойтера, указал источник.
По данным из открытых источников, 42-летний Лойтер является гендиректором подразделения ИИ, рекламных технологий и поисковой оптимизации в Yango Group. С 2022-го по 2024 год он занимал должность коммерческого директора в «Яндексе», а в мае 2024 года перешел в Yango, где работал по настоящее время.