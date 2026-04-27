В Прикамье мужчина нанёс знакомому более 120 ударов ножом и ножницами

Мужчина нанёс знакомому более 120 ударов ножом и ножницами, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
В посёлке Майкор Юсьвинского округа 44-летний мужчина обвиняется в убийстве 46-летнего знакомого. Трагедия произошла 21 апреля в квартире потерпевшего.
Во время распития спиртного между мужчинами вспыхнула ссора. Обвиняемый схватил нож и ножницы и нанёс оппоненту более 120 ударов по голове и телу. Пострадавший скончался на месте.
Подозреваемого задержали. Следователем Кудымкарского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю 44-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Обвиняемый заключён под стражу. Расследование продолжается.