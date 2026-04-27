Пытался «свалить» все на погибшего водителя: Организатор перевозок отправится в колонию за смертельное ДТП на Кубани

Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Павловского района и существенно ужесточил наказание жителю Кабардино-Балкарии. Мужчина признан виновным в организации незаконных пассажирских перевозок, которые привели к массовой гибели людей, а также в подделке документов.
Суть трагедии и циничный подлог
В январе 2024 года в Павловском районе произошло ДТП. Как установило следствие, осужденный незаконно организовал междугородние рейсы. Водители на этих маршрутах систематически переутомлялись, нарушая режим труда и отдыха. В результате очередной поездки автобус попал в аварию: двое пассажиров получили тяжелые травмы, а шесть человек погибли на месте.
Пытаясь избежать ответственности, организатор бизнеса пошел на подлог. В мае того же года он сфабриковал договор купли-продажи автобуса, подписав его от имени погибшего в ДТП водителя и поставив дату, предшествующую аварии. Этот документ он через посредников передал следователю, надеясь переложить вину на покойного сотрудника.
Решение суда
В январе 2026 года Павловский районный суд приговорил фигуранта к 4 годам принудительных работ. Однако прокуратура сочла это наказание чрезмерно мягким, учитывая тяжесть последствий и попытку обмануть следствие.
Вышестоящая инстанция согласилась с доводами прокурора. Апелляционным определением приговор был изменен: теперь осужденный проведет 4 года в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься организацией перевозок на 2 года и обязан выплатить штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.