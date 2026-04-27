Ночные заморозки усилятся: объявлено штормовое предупреждение

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено из-за ночных заморозков, которые прогнозируются в Беларуси вплоть до конца апреля, сообщили в Белгидромете.

Источник: Sputnik.by

Как и в ночь на понедельник, следующей ночью во многих районах страны синоптики прогнозируют температуру воздуха от нуля до минус трех, в Минске — от 0 до −2°С. Затем ночные градусы станут еще ниже.

«Ночью 29—30 апреля (среда-четверг) во многих районах страны ожидаются заморозки 0..-5°С. В Минске ожидаются заморозки −1..-3°С», — говорится в сообщении.

По данным Белгидромета, во вторник погода будет определяться тыловой частью циклона с центром над северо-западом европейской территории России.

Днем 28 апреля во многих районах республики обещают небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальная температура составит от +5 до +11°С.

Дождь с мокрым снегом местами прогнозируются также днем в среду и четверг, когда территория Беларуси окажется под влиянием восточной периферии западноевропейского антициклона с центром над Германией.

29 апреля воздух прогреется днем максимум от 5 до 10 градусов тепла, 30 апреля — от +5°С на севере до +13°С в западных регионах. Порывы ветра будут постепенно уменьшаться.