Ночные заморозки усилятся: объявлено штормовое предупреждение

Как и в ночь на понедельник, следующей ночью во многих районах страны синоптики прогнозируют температуру воздуха от нуля до минус трех, в Минске — от 0 до −2°С. Затем ночные градусы станут еще ниже.
По данным Белгидромета, во вторник погода будет определяться тыловой частью циклона с центром над северо-западом европейской территории России.
Днем 28 апреля во многих районах республики обещают небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальная температура составит от +5 до +11°С.
Дождь с мокрым снегом местами прогнозируются также днем в среду и четверг, когда территория Беларуси окажется под влиянием восточной периферии западноевропейского антициклона с центром над Германией.
29 апреля воздух прогреется днем максимум от 5 до 10 градусов тепла, 30 апреля — от +5°С на севере до +13°С в западных регионах. Порывы ветра будут постепенно уменьшаться.