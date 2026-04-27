На Урале детсад заплатит за синяк на лице воспитанника

Прокуратура Пышминского района через суд взыскала с Черемышского детского сада компенсацию. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Как показала проверка, 27 октября ребенок был в детсаду. Из-за невнимательности воспитателя четырехлетний мальчик травмировался.
— При обращении в фельдшерско-акушерский пункт у ребенка были диагностированы гематома на лице и повреждение на внутренней поверхности щеки слева. Ему оказали медпомощь, — сказано в сообщении.
Прокурор Пышминского района подал иск, чтобы взыскать с детсада компенсацию морального вреда. Как итог, Камышловский райсуд его удовлетворил. С детского сада в пользу мальчика взыскали компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей.