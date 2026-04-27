В Ремонтненском районе выявили 22 нарушения выпаса и прогона сельхозживотных

За 3 месяца 2026 года местная административная комиссия рассмотрела более 30 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть из них составлена за факты нарушения правил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, сообщает газета «Рассвет».
Как сообщили в администрации района, с января по март в комиссию поступило 32 протокола об административных правонарушениях. Из них 22 составлены по ч. 1 и 2 ст. 5.6 Областного закона — это нарушения правил выпаса и прогона сельхозживотных. Еще 10 протоколов — по ст. 5.1 того же закона, за несоблюдение правил благоустройства в сельских поселениях.
Из всех поступивших материалов комиссия уже рассмотрела 24. По 22 делам вынесены постановления о назначении наказания. В 13 случаях наложены штрафы на общую сумму 16,5 тысячи рублей.
За истекший период по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («неуплата штрафа в срок») составлено 14 протоколов, которые направлены в суд. Мировой судья уже рассмотрел 11 из них и назначил штраф в двойном размере от неуплаченной суммы. В общей сложности «двойные» санкции составили 34 тысячи рублей.
При этом в административной комиссии подчеркнули, что повторное наказание за уклонение от уплаты не отменяет первоначальный штраф. То есть заплатить придется и то, что назначила комиссия, и двукратную сумму по решению суда.