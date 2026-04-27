Девочка погибла из-за падения дерева во время урагана в Самаре

Дерево, упавшее из-за урагана, рухнуло на тротуар в тот момент, когда под ним проходили подростки — в результате одна девочка погибла, еще один ребенок с травмами доставлен в больницу. Трагедия произошла на улице Нижегородской в Самаре, сообщает портал 450media.ru.
Прокуратура Куйбышевского района Самары проводит проверку о соблюдении законов о благоустройстве. Инцидент на контроле у Следственного комитета России.
27 апреля по Самарской области пронесся ураган, скорость ветра достигала 25−27 метров в секунду.
Экстренное предупреждение о штормовом ветре было и в Нижегородской области.