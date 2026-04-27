Детский анестезиолог-реаниматолог Мария Белоус ушла из жизни в Нижнем Новгороде

Почти 30 лет она спасала новорожденных в отделении реанимации НОДКБ.

Источник: Комсомольская правда

На 53-м году жизни скончалась Мария Владимировна Белоус — известный анестезиолог-реаниматолог высшей категории. Причиной ее раннего ухода стала продолжительная болезнь. О потере сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов.

Мария Владимировна окончила Нижегородскую медицинскую академию в 1997 году и стала педиатром. Спустя два года она освоила анестезиологию и реаниматологию и устроилась в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в Нижегородской областной детской клинической больницы. Там, спасая самых маленьких пациентов, она и проработала почти три десятилетия.

Редакция «КП — НН» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Марии Владимировны.