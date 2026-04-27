Могила загорелась на кладбище агрогородка в Вороновском районе. Подробности сообщает Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В воскресенье, 26 апреля, примерно в 21.51 в МЧС поступила информация от очевидцев про загоревшуюся могилу на кладбище, расположенном в агрогородке Бенякони Вороновского района.
Спасатели, приехавшие на место, ликвидировали возгорание. Огонь на одной из могил успел уничтожить венки. Причина случившегося пожара устанавливается. В МЧС озвучили предварительную версию: возгорание могло случиться из-за оставленной лампады.