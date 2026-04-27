Земля уходит из-под ног. Мощный оползень разломил улицу надвое

Огромные трещины в земле, как после мощного землетрясения: оползень пришёл в село Ендовищи в Нижегородской области. Люди в шоке — в разломы можно провалиться. Говорят: такого здесь никогда не было, а село существует с XVIII века. Две улицы пока сидят без газа и отопления, при этом за окном едва +5. В селе объявлен режим повышенной готовности: вдруг земля дальше поползёт? Подробности — в материале nn.aif.ru.
Ходят по краю.
Ендовищи — населённый пункт в 150 км от Нижнего Новгорода. Село большое: почти 400 человек жителей, восемь улиц, две мечети, школа, дом культуры. 26 апреля в селе случился мощный оползень, буквально разломивший улицу Водоёмную. Из-за деформации почвы повреждены один дом и баня на другом участке. Об этом nn.aif.ru драссказали в администрации Ендовищ.
Обошлось без пострадавших, но из-за ЧП пришлось экстренно отключать газоснабжение как минимум в 44 домах на двух улицах. Местные власти с газовщиками пытаются наладить работу газовых сетей, но когда это удастся, пока неясно. Из-за инцидента в селе объявлен режим повышенной готовности.
«Оползень, скорее всего, произошёл из-за обильного снега этой зимой. Земля поглотила много талой воды. Плюс грунтовые воды, — предположил руководитель территориального отдела “Ендовищенский” администрации Краснооктябрьского муниципального округа Руфат Аббясов. — Землю в месте трещин придётся укреплять. Сейчас решаем, как будем это делать».
Оползни регистрируют в Нижегородской области то тут, то там. Из-за обильных грунтовых вод весной 2026 года с новой силой начались оползни и в деревне Караулово, входящей с 2025 года в состав Нижнего Новгорода. Десятки частных домов там вот уже шесть лет постепенно сползают в пропасть.
Опасные зоны.
Почему же весной 2026 года один за другим происходят мощные оползни? Виной тому природный фактор или человеческая халатность?
«По поводу деревни Караулово ещё в 2010 году было дано заключение специалистов о том, что строить дома на бровке склона оврага нельзя, — это оползнеопасная зона, — объяснила nn.aif.ru. главный специалист “Приволжского регионального центра государственного мониторинга состояния недр” Татьяна Вечканова. — Процессы на поверхности земли там обусловлены природными факторами: оврагом, родниками, склоном, состоящим из суглинков и песков».
И в Краснооктябрьском округе, куда входит село Ендовищи, судя по многолетнему мониторингу, примерно раз в десять лет в зависимости от метеорологических и климатических факторов случаются оползни, уточняет специалист. Это обусловлено геологическим залеганием пород.
«На месте оползня в селе нужно будет провести инженерно-геологическое обследование, оценить прочность грунтов, — продолжает Татьяна Вечканова. — На таких больших территориях в принципе сложно организовать противооползневые мероприятия. Более того, в любом случае принимать меры надо, когда полностью закончится активная стадия оползня».
Кстати.
27 марта тонны мокрой земли сошли у подножья Нижегородского кремля, на Зеленском съезде. Съезд пришлось перекрыть на три дня, чтобы принять меры. Но тут, говорят специалисты, другой случай — не такая большая площадь оползня, не целый кварталы.
«Чтобы склоны не ползли, их надо озеленять, — говорит директор экологического центра “Дронт” Асхат Каюмов. — На мой взгляд, мы долго и старательно шли к тому, чтобы оползни на Зеленском съезде стали регулярными, разрушая систему естественной защиты склонов. Мы выкашиваем их по пять раз за сезон и напрочь убиваем растительность. В результате корней нет, и держать грунт больше нечему».