Режим повышенной готовности ввели из-за оползня в Нижегородской области

Представители власти уточнили, что инцидент произошел на улице Водоемной. В зоне поражения оказался частный дом, который эксплуатируется как дача. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако, вследствие оползня было прекращено газоснабжение 44 частных домовладений, десять из которых являются местами постоянного проживания граждан.