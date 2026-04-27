Режим повышенной готовности ввели из-за оползня в Нижегородской области

В Нижегородской области, в селе Ендовищи Краснооктябрьского округа, из-за схода оползня серьезно пострадали объекты инфраструктуры и частная собственность. Повреждения получили газопровод, дорога, дачный дом и хозяйственные постройки. Информацию об этом подтвердили в местной администрации.
Ранее, 26 апреля, в социальных сетях появилась информация о происшествии, сопровождаемая кадрами разломов на земле и сообщениями о давлении грунта на стены жилых домов.
Представители власти уточнили, что инцидент произошел на улице Водоемной. В зоне поражения оказался частный дом, который эксплуатируется как дача. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако, вследствие оползня было прекращено газоснабжение 44 частных домовладений, десять из которых являются местами постоянного проживания граждан.
Утром 27 апреля представители администрации обследовали пострадавший район и ввели режим повышенной готовности. На поврежденном участке газопровода проводятся работы по установке заглушки, что позволит восстановить подачу газа в 40 домов.
В оставшихся четырех домах, расположенных в непосредственной близости к зоне оползня, будет организовано временное обеспечение газовыми баллонами для кухонных нужд и радиаторами для отопления.
