Чиновницу на Кубани наказали за утечку данных бойцов СВО на серверы в США

В Абинском районе Краснодарского края мировой судья привлек к административной ответственности заместителя главы местной администрации. Причиной стало грубое нарушение законодательства о персональных данных, затронувшее интересы участников спецоперации и их семей.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что официальный интернет-ресурс администрации района функционировал на платформе, принадлежащей американской компании. Из-за особенностей исходного кода страниц происходила автоматическая трансграничная передача личных сведений на территорию Соединенных Штатов.
На данном ресурсе размещалась информация о бойцах СВО и их родственниках. В условиях проведения спецоперации передача таких данных в недружественную страну была расценена как прямая угроза безопасности Российской Федерации. При этом администрация не уведомила Роскомнадзор о том, что личные сведения граждан будут уходить за рубеж.
Ответственной за соблюдение правил обработки данных была назначена заместитель главы района. Суд установил, что чиновница не предприняла необходимых мер для предотвращения утечки информации и соблюдения российских законов.
«За совершение административного правонарушения суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.