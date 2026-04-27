Более 3 млн рублей выплатят родственникам убитого собаками мальчика.

Березовский районный суд Красноярского края вынес решение по резонансному делу, связанному с гибелью мальчика от нападения собак в СНТ «Теремок». По решению суда администрация Сосновоборского муниципального округа обязана выплатить значительную компенсацию родственникам погибшего ребенка.
Суд частично удовлетворил требования прокурора, назначив к взысканию 1 200 000 рублей морального вреда каждому из законных представителей — отцу, матери и брату погибшего ребенка. Кроме того, суд обязал муниципалитет возместить расходы на погребение. Общая сумма компенсации, подлежащая выплате, составит 3 600 000 рублей (помимо расходов на погребение).
Напомним, трагедия произошла 25 октября 2025 года в поле рядом с поселком. 10-летнего мальчика растерзала стая бездомных собак. После этого в крае ускорили принятие нового закона, который допускает эвтаназию агрессивных животных.