В Чувашии возбудили дело о теракте после поджога четырех машин полиции

По версии следствия, подозреваемый, находясь под воздействием неустановленных лиц, которые координировали его действия через мессенджер и убедили его, что он действует в интересах правоохранителей, 24 апреля проник на охраняемую стоянку служебного автотранспорта МО МВД России «Шумерлинский». Используя легковоспламеняющуюся жидкость, он совершил поджог четырёх служебных автомобилей полиции. Подозреваемый был задержан на месте преступления, добавили в СК РФ.