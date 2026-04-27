200 деревьев повалил ураган в подмосковном Королеве

Коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды, которая еще продолжается.

200 деревьев повалил ураган в подмосковном Королеве, куда пришел шквалистый ветер с дождем и снегом. Коммунальные службы, несмотря на непогоду, расчищают дороги и дворовые территории от упавших деревьев, пишет 360.ru.

20 бригад опиловщиков из коммунальной службы «Автобытдор» распиливают деревья, дополнительно две бригады собирают упавшие ветки и бревна, чтобы вывезти их на полигон. От завалов освобождают автомобили, территории школ и придворовые участки.

Работы продлятся весь день и, возможно, ночь. В настоящее время все зависит от погоды, так как дождь и сильный ветер сохраняются.