В Ростовской области опрокинувшийся грузовик стал причиной затора на М-4 «Дон»

Затор растянулся на три километра. Объехать его можно в северном направлении, съехав на 940-м километре в сторону Белой Калитвы, далее необходимо следовать через поселки Репная и Нижнеговейный. Выезд на магистраль М-4 «Дон» возможен на 932-м километре.