В Ростовской области опрокинувшийся грузовик стал причиной затора на М-4 «Дон»

В Ростовской области на 941-м километре трассы М-4 «Дон» опрокинулся грузовик. В результате на дороге образовалась громадная пробка. Об этом «РГ» сообщили в Госавтоинспекции региона.
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Затор растянулся на три километра. Объехать его можно в северном направлении, съехав на 940-м километре в сторону Белой Калитвы, далее необходимо следовать через поселки Репная и Нижнеговейный. Выезд на магистраль М-4 «Дон» возможен на 932-м километре.
Также есть объезд в южном направлении.