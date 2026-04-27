В Ростовской области опрокинувшийся грузовик стал причиной затора на М-4 «Дон»

В Ростовской области на 941-м километре трассы М-4 «Дон» опрокинулся грузовик. В результате на дороге образовалась громадная пробка. Об этом «РГ» сообщили в Госавтоинспекции региона.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Затор растянулся на три километра. Объехать его можно в северном направлении, съехав на 940-м километре в сторону Белой Калитвы, далее необходимо следовать через поселки Репная и Нижнеговейный. Выезд на магистраль М-4 «Дон» возможен на 932-м километре.

Также есть объезд в южном направлении.