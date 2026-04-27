РИА Новости: на Волге погиб топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер

В Светлоярском районе Волгоградской области спасатели извлекли из Волги тело топ-менеджера «Яндекса» Сергея Лойтера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных структурах. По данным информагентства, труп уже опознан близкими Лойтера. В правоохранительных органах, курирующих поиски и расследующих уголовное дело, данную информацию официально не сообщали.