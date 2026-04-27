Появились кадры с места ЧП у Волгограда, где нашли тело топ-менеджера «Яндекса»

ГКУ Аварийно-спасательная служба Волгоградской области на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала фото с места ЧП в Светлоярском районе Волгоградской области, где на рыбалке погиб топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер. Там же сейчас идут поиски его тестя — застройщика и бизнесмена Александра Назарова.
На опубликованном фото, сделанном на воде, в спецтранспорте можно увидеть специалиста в костюме водолаза. На втором кадре — водная гладь, несколько лодок и катер.
Ранее сообщалось, что Лойтер, Назаров, а также друг и личный водитель бизнесмена рано утром 24 апреля на моторной лодке отправились на рыбалку в район хутора Громки и перестали выходить на связь.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, когда они возвращались домой, моторная лодка перевернулась из-за неблагоприятных погодных условий.
Днем того же дня, по информации местного издания V1.ru, на берегу Волги было найдено тело водителя Назарова с травмами головы. На следующий день, 25 апреля, были найдены тела еще двух рыбаков, в том числе Лойтера.
Сейчас идут поиски Назарова.
«Продолжаются поиски без вести пропавшего накануне в Светлоярском районе Волгоградской области мужчины 1951 г.р.», — говорится в сообщении ГКУ Служба спасения от 26 апреля.
Отмечается, что поисковые работы ведутся как с поверхности воды, так и в ее глубинах, для чего привлечены силы и средства ГКУ Служба спасения под руководством начальника водолазной службы Дмитрия Печенкина.