Около 1 тыс. голов скота пытались контрабандой вывезти из Казахстана

Астана. 27 апреля. КазТАГ — Около 1 тыс. голов скота пытались контрабандой вывезти из Казахстана, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«Несмотря на действующие ограничения, отдельными лицами предпринимались попытки организации противоправного вывоза скота с использованием поддельных документов и налаженных каналов. 24 апреля в Туркестанской области в ходе реализации оперативной информации пресечена попытка незаконного вывоза скота. На одном из пунктов пропуска при пересечении государственной границы задержаны несколько грузовых автомобилей с мелким рогатым скотом в количестве около 1 тыс. голов», — говорится в сообщении в понедельник.

В МВД уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

«Животные и транспортные средства изъяты», — добавили в ведомстве.