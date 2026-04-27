В Казани начинается суд над одной из звезд финансовой пирамиды FrendeX

Вахитовский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении Табриза Ахтямова — одного из ключевых участников громкого дела о финансовой пирамиде FrendeX. Информация об этом появилась в картотеке суда. Фигуранта обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Ахтямов был задержан в мае прошлого года после того, как его экстрадировали из Турции. До этого звезда финансовой пирамиды находилась в федеральном розыске с 2022 года. Вместе с ним в международный розыск объявляли и его дочь — бывшую телеведущую ТНВ Эльвиру Мадиярову. Сейчас она находится под стражей в Турции, вопрос о ее выдаче России пока не решен.
Дело в отношении Ахтямова выделено в отдельное производство. Тем временем в том же Вахитовском суде слушается главное дело о деятельности пирамиды. На скамье подсудимых — Алексей Тришаков, Азат Насыбуллин, Рамис Миндияров, Алексей Богомолов и Андрей Лобанов. Им вменяется та же статья. Основателями FrendeX следствие считает Руслана Пичугина и Дмитрия Чечулина. Оба заочно арестованы и находятся за пределами России: Чечулин — в Италии, Пичугин — в Объединенных Арабских Эмиратах.
По версии обвинения, с мая 2020 года по август 2021-го организаторы и участники пирамиды обманули более 300 человек. Жертвами злоумышленников стали жители Татарстана, Марий Эл, Коми, Бурятии, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Общая сумма ущерба, по данным следствия, превысила 134,4 миллиона рублей.