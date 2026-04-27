Почему спасатели не могут найти на Волге четвёртого рыбака

В Волгоградской области четвёртый день ищут рыбака, пропавшего во время шторма на Волге. Лодка «Астраханка» перевернулась 24 апреля у хутора Громки. Ветер достигал 29 метров в секунду. Трое мужчин от 62 лет погибли, их тела найдены. Четвёртый — 75-летний застройщик Александр Назаров — до сих пор не обнаружен. Поиск осложняют сильное течение, разлив реки и непогода. Лодку унесло, водолазы работают в условиях нулевой видимости. Возбуждено уголовное дело. В числе погибших — топ-менеджер дубайской компании. Что известно о трагедии и почему спасатели не могут найти тело, выяснял «АиФ-Волгоград».