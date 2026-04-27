Почему спасатели не могут найти на Волге четвёртого рыбака

В Волгоградской области четвёртый день ищут рыбака, пропавшего во время шторма на Волге. Лодка «Астраханка» перевернулась 24 апреля у хутора Громки. Ветер достигал 29 метров в секунду. Трое мужчин от 62 лет погибли, их тела найдены. Четвёртый — 75-летний застройщик Александр Назаров — до сих пор не обнаружен. Поиск осложняют сильное течение, разлив реки и непогода. Лодку унесло, водолазы работают в условиях нулевой видимости. Возбуждено уголовное дело. В числе погибших — топ-менеджер дубайской компании. Что известно о трагедии и почему спасатели не могут найти тело, выяснял «АиФ-Волгоград».
Пропали мужчины от 62 до 75 лет — тела трёх найдены.
Волны в тот день разгулялись не на шутку: ветер местами поднимался дол 29 метров в секунду. Не выдерживали более крупные плавсредства, речные трамвайчики с трудом удерживали на плаву опытные капитаны.
Волгоградцев предупреждали: при такой погоде лучше оставаться дома. Но заядлых рыбаков и любителей водных прогулок было не удержать — на воду вышли многие, и некоторые за это поплатились. Для четверых мужчин, отправившихся на рыбалку на Волгу на юге Волгоградской области, плата оказалась слишком велика.
В полиции 24 апреля сообщали: пропали четыре человека от 62 до 75 лет. Ранним утром они вышли в акваторию Волги, а около девяти утра перестали выходить на связь. Позже стало известно — лодка перевернулась. Тело одного из мужчин обнаружили в двух километрах от места рыбалки.
Спасатели расширили радиус поиска, вели его с применением беспилотников. На следующий день в Западном МСУТ СК сообщили — найдены тела трёх пропавших. Продолжаются поиски четвёртого — 75-летнего президента торгово-промышленной группы «БИС» Александра Назарова.
Не найден он и до сих пор.
В числе погибших — топ-менеджер дубайской компании.
Поисковые работы ведутся как с поверхности воды, так и в её глубинах. Для этого были привлечены силы и средства региональной аварийно-спасательной службы под руководством начальника водолазов Дмитрия Печенкина. Их работа осложняется тем, что на территории региона продолжают держаться сложные погодные условия — ветер не стихает.
К тому же Волга разлилась — вода смывает с берегов все, что попадается ей на пути. Мешает и сильное течение. Даже лодку, на которой передвигались мужчины, унесло в неизвестном направлении. Возможно, она также затонула. Спасатели даже приблизительно не могут сказать, на сколько затянутся поиски.
Между тем уже озвучены имена погибших. По данным v1.ru, стихия унесла жизнь гендиректор подразделения ИИ, рекламных технологий и поисковой оптимизации в Yango Group Сергея Лойтера — зятя Александра Назарова. Ранее он занимал должность коммерческого директора в «Яндексе». Его тело доставляется в Москву.
Еще одним рыбаком оказался житель Светлоярского района, личный водитель Александра Назарова Игорь Прохоров. Третий участник прогулки — друг бизнесмена. Его имя не называется.
По факту трагедии проверку начала транспортная прокуратура. В Волгоградском следственном отделе на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Предположительно, лодкой управлял Назаров.