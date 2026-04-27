В Ростове вынесли приговор по делу о присоединении к террористам

В Ростове-на-Дону мужчина получил длительный срок лишения свободы за присоединение к террористам. Приговор вынесли по двум уголовным статьям (ст. 205.3 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
По данным инстанции, в декабре 2024 года в Черкесске экстремист записал видеообращение о добровольном вступлении в запрещенную международную террористическую организацию. В феврале он получил инструкцию по обращению с оружием и взрывными устройствами, и изучил всю полученную информацию.
В Южном окружном военном суде подсудимому назначили 18 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.