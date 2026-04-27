Экс-гендиректора «Пластик лоджик» осудили на девять лет за растрату

«Гагаринский суд приговорил Галкина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом порядка 15 млн рублей. Гражданский иск на 6,7 млрд рублей удовлетворен в полном объеме», — сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в период с 2015 по 2016 год (время работы бизнесмена в должности гендиректора) Галкин заключил пять договоров займа с АО «Роснано», направил деньги на финансирование завода в Германии («Пластик лоджик ГМБХ» — прим. ТАСС), а затем уволился. «Однако ему вменили все деньги, которые “Роснано” перечислило на финансирование проекта после его увольнения до 2021 года, в том числе и те, которые оно отправляло самостоятельно со своего расчетного счета напрямую иностранным компаниям, входящим в проект», — отметил один из участников процесса в беседе с ТАСС.
Дело Галкина поступило в суд летом 2025 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). В ходе прений стороны защита подсудимого попросила оправдать своего подзащитного. Гособвинение в свою очередь просило приговорить бизнесмена к 9,5 года колонии.
Как установил суд, с декабря 2011-го по март 2021 года заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов совместно с инвестиционным директором инвестиционного дивизиона данной организации Николаем Тычининым, Галкиным и неустановленными лицами под видом реализации проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения» растратили денежные средства «Роснано». Всего было похищено более 6 млрд 672 млн 961 тыс. рублей путем перечисления группе иностранных компаний Plastic Logic, отмечали ранее в Генпрокуратуре. В ведомстве поясняли, что соучастники не имели намерения построить технологические цепочки и обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории России. Расследование проводилось следственным департаментом МВД России.
В конце октября 2024 года в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о причастности экс-гендиректора ООО «Пластик лоджик» Бориса Галкина к хищению денежных средств, которые были выведены под иностранные юрисдикции при создании российского планшета. Уголовное дело в отношении Галкина было выделено в отдельное производство из основного дела и насчитывает около 60 томов. В июне 2025 года Мещанский суд санкционировал заочный арест бывшего гендиректора компании Николая Тычинина и экс-заместителя председателя правления «Роснано» Юрия Удальцова. Кроме того, в розыск объявлены бывшие топ-менеджеры компании «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев, обвиняемые в особо крупном мошенничестве.