Главбух из Могилева спустила $100 000 своей компании — вот на что. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Могилевской области.
Главный бухгалтер одной из компании в период с января 2023 года по декабрь 2025 года необоснованно перечислила на свой расчетный счет средства организации. Сумма составила более 268 000 рублей, приближаясь таким образом в валютном эквиваленте к $100 000.
При помощи ключа электронной цифровой подписи 42-летняя могилевчанка создавала платежные поручения. На их основании она осуществляла необоснованное начисление себе заработной платы, отпускных, материальной помощи и других выплат.
«Полученные деньги она тратила на онлайн-казино — согласно заключению эксперта у нее установлена патологическая склонность к азартным играм», — отметили в прокуратуре.
Фигурантка возместила компании причиненный ущерб частично в сумме около 83 000 рублей.
В отношении главбуха было заведено уголовное дело по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса. Она находится под стражей.
