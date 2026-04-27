Главбух из Могилева спустила $100 000 своей компании — вот на что

Источник: Комсомольская правда

Главбух из Могилева спустила $100 000 своей компании — вот на что. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Могилевской области.

Главный бухгалтер одной из компании в период с января 2023 года по декабрь 2025 года необоснованно перечислила на свой расчетный счет средства организации. Сумма составила более 268 000 рублей, приближаясь таким образом в валютном эквиваленте к $100 000.

При помощи ключа электронной цифровой подписи 42-летняя могилевчанка создавала платежные поручения. На их основании она осуществляла необоснованное начисление себе заработной платы, отпускных, материальной помощи и других выплат.

«Полученные деньги она тратила на онлайн-казино — согласно заключению эксперта у нее установлена патологическая склонность к азартным играм», — отметили в прокуратуре.

Фигурантка возместила компании причиненный ущерб частично в сумме около 83 000 рублей.

В отношении главбуха было заведено уголовное дело по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса. Она находится под стражей.

