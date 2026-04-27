В день пропажи Усольцевых по Кутурчину на квадроциклах каталось много людей

В день пропажи семьи Усольцевых в Кутурчине находилась большая компания друзей, они катались на квадроциклах по Кутурчинскому Белогорью. Но никто из них пропавших не видел пропавших.
Марина Репина, одна из участниц той поездки, неохотно согласилась ответить на вопросы корреспондента Aif.ru. Она подтвердила, что их семья, как и другие друзья, прибыла в Кутурчин из города с личным квадроциклом. Всего в их компании было несколько человек, и они провели на Кутурчинском Белогорье весь день, катаясь по тропам.
«Мы все рассказали следователю, полностью про весь наш маршрут, до мельчайших подробностей и времени. Прошло много времени, сейчас уже трудно вспомнить детали поездки нашей. Мы отдыхали компанией с друзьями, по одному мы не передвигались», — сообщила Марина Репина.
При этом семья женщины в Кутурчин приехала из Железногорска, как и Усольцевы. На прямые вопросы о возможном знакомстве с пропавшими или их встрече в тот день, Марина Репина ответила отрицательно. «Нет, не знали».
Напомним, семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. Масштабные поиски не дали ни единой зацепки, их свернули 12 октября из-за погоды. Потом на Кутурчинское Белогорье выезжали только профессионалы. Но в апреле им впервые с прошлогодней осени помогали волонтёры.