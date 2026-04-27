Штормовой ветер повалил дерево на припаркованные машины в Ростове

На Мечникова в Ростове дерево упало на пешеходную аллею и припаркованные машины.

Источник: Комсомольская правда

На улице Мечникова в Ростове-на-Дону во время сильного ветра одно из деревьев упало на припаркованные машины. Фотографии очевидцев опубликовали в соцсетях сегодня, 27 апреля.

Судя по снимкам, под порывами ветра рухнуло сравнительно молодое и крепкое дерево. Оно перекрыло пешеходную аллею и своей кроной достало до машин. Основной удар пришелся по одному из автомобилей.

Напомним, ранее из-за сильного ветра до 15−18 м/с объявили желтый уровень погодной опасности. Ветрено будет до вечера 28 апреля. В такую погоду на улицах лучше держаться на расстоянии от деревьев, раскачивающихся вывесок, рекламных щитов, ЛЭП и других конструкций, которые могут сломаться во время стихии.

