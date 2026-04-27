За жизнь пострадавшего при атаке БПЛА воронежца борются уже три недели

Врачи на протяжении трёх недель борются за жизнь 40-летнего мужчины, который получил ожоги при пожаре, возникшем в результате атаки БПЛА на Воронежскую область. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в понедельник, 27 апреля.
Пострадавший до сих пор находится в тяжёлом состоянии в реанимации медучреждения.
Напомним, что ЧП произошло 6 апреля. Сбитый беспилотник упал на крышу склада, после чего возник пожар.
