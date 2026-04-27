Воронежская пенсионерка передала мошенникам миллион в сумке

В Россошанском районе Воронежской области полицейские задержали 22-летнюю жительницу Республики Татарстан. Ее подозревают в пособничестве мошенникам.
Задержанная в полиции призналась в том, что в поисках быстрого заработка откликнулась в интернете предложение от неизвестных, которые предложили ездить в разные города, забирать деньги и переводить их на счета злоумышленников, получая при этом 2−3% от забранной суммы.
Сейчас задержанная находится под запретом определённых действий. Тем временем в полицию обратилась 78-летняяжительница Россошанского района, ставшая жертвой обмана. В начале апреля на домашний телефон ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил, что стационарный телефон пенсионерки взломан и необходимо предоставить свои паспортные данные для разблокировки. Под этим предлогом мошенники потребовали от пенсионерки перевести деньги на их безопасный счет, чтобы мошенники не смогли управлять счетами. Женщина сообщила аферистам, что имеет 1 000 000 рублей. За ними к потерпевшей прислали курьера, которому та передала всю сумму в сумке.
По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы.