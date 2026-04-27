Воронежская пенсионерка передала мошенникам миллион в сумке

Сейчас задержанная находится под запретом определённых действий. Тем временем в полицию обратилась 78-летняяжительница Россошанского района, ставшая жертвой обмана. В начале апреля на домашний телефон ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил, что стационарный телефон пенсионерки взломан и необходимо предоставить свои паспортные данные для разблокировки. Под этим предлогом мошенники потребовали от пенсионерки перевести деньги на их безопасный счет, чтобы мошенники не смогли управлять счетами. Женщина сообщила аферистам, что имеет 1 000 000 рублей. За ними к потерпевшей прислали курьера, которому та передала всю сумму в сумке.