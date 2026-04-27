Житель Кубани проведет 12,5 лет в колонии за диверсию на железной дороге

Краснодарский краевой суд огласил приговор жителю Северского района Даниилу Хихняку. Его признали виновным в совершении диверсии на объекте транспортной инфраструктуры.
События развернулись в декабре 2024 года. Мужчина нашел в интернете предложение о заработке. За 20 тысяч рублей он был готов уничтожить железнодорожный релейный шкаф. Вооружившись горючей жидкостью и зажигалкой, житель Кубани совершил поджог, зафиксировав процесс и результат на видео для отчета перед заказчиками.
Как установил суд, Хихняк осознавал преступный характер своих действий. При этом он утверждал, что не понимал, какие последствия может за собой повлечь вывод из строя системы сигнализации и блокировки на железной дороге.
«Уничтожение объекта транспортной инфраструктуры может привести к сходу поездов с рельс, их столкновению и другим опасным происшествиям на железной дороге», — отметили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Во время поджога мужчина получил серьезные ожоги. Заказчики пообещали увеличить сумму вознаграждения за травму, однако в итоге «кинули» пособника — обещанных денег он так и не увидел.
В итоге Даниилу Хихняку назначили наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Первые 3 года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.