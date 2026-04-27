Jeune Afrique: в Мали повстанцы взяли под контроль город Кидаль

ХАРАРЕ, 27 апреля. /ТАСС/. Повстанцы-туареги «Фронта освобождения Азавада» установили контроль над городом Кидаль на севере Мали. Об этом сообщает журнал Jeune Afrique со ссылкой на несколько источников.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

По его информации, 26 апреля в городе еще шли бои, а 27 апреля он перешел к повстанцам. Другой крупный город на севере страны — Гао — пока остается под контролем Вооруженных сил Мали, отмечет издание. Еще один значимый населенный пункт — Мопти — ненадолго перешел под контроль экстремистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), признающей себя частью «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Боевики, по словам источника, 25 апреля взяли город, разграбили оружейные склады, но уже 27 апреля отступили.

Отряды радикальных группировок в ходе скоординированных действий 25 апреля атаковали ряд городов Мали. Был убит министр обороны и по делам ветеранов Садио Камара. Генеральный штаб Вооруженных сил Мали сообщил в тот же день, что все атаки боевиков отбиты и им нанесен сильный урон.