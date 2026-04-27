Допрыгались! Двух блогерш задержали за танцы перед кафедральным собором

«Каждое дело индивидуально, и окончательное решение остаётся за судом», — говорит Эльвира Бреус. Юрист Вероника Доронина добавила к словам коллеги: оскорбление чувств верующих в России регулируется статьёй 148 УК РФ, введённой в 2013 году. Она предусматривает ответственность за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств. «Часть первая статьи предполагает наказание вплоть до одного года лишения свободы. Если же деяние совершено в месте богослужения — в храме, церкви — срок может достигать трёх лет», — пояснила Вероника Доронина rostov.aif.ru.Что может считаться оскорблением? По словам юриста, это публичное осквернение религиозной символики, книг, предметов культа, глумление над обрядами, действия, совершённые публично — в присутствии граждан, в интернете или СМИ. Параллельно существует и административная ответственность по статье 5.26 КоАП РФ — за умышленное публичное осквернение религиозной литературы или предметов культа.