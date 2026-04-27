«1 сентября 2023 года подсудимые прибыли на одну из автозаправочных станций Ростова-на-Дону, где приобрели автомобильное топливо. В ночное время они прибыли к участку местности, один из них поджег релейный шкаф. С 23 августа по 6 сентября 2023 года он же получил от неустановленного лица сведения о месте расположения других релейных шкафов, находящихся на территории Пролетарского района г. Ростова-на-Дону», — сказал представитель суда, добавив, что трое фигурантов осуждены на сроки от 10,5 года до 20 лет лишения свободы.
Троих ростовчан осудили за поджог железнодорожной инфраструктуры
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апреля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил троих жителей Ростова-на-Дону к срокам от 10 лет 6 месяцев до 20 лет лишения свободы за подготовку и поджог железнодорожной инфраструктуры на территории города. Об этом сообщил представитель суда.