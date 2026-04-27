В аэропорту Сочи задержали пассажира рейса в Батуми с 2 млн рублей

В аэропорту Сочи пресекли контрабанду наличных денег в Грузию.

Источник: пресс-служба Сочинской таможни

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Сочи пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы наличных денег. Инцидент произошел во время оформления авиарейса из Сочи в Батуми.

Один из пассажиров, направлявшийся в Грузию, выбрал для прохождения контроля зеленый коридор. Тем самым мужчина заявил, что не перевозит товары или денежные средства, подлежащие обязательному письменному декларированию. Однако в ходе устного опроса он рассказал, что ввезет с собой деньги.

«При осмотре ручной клади пассажира в его рюкзаке была выявлена наличная валюта в сумме 1 956 300 рублей РФ», — рассказал и.о. заместителя начальника таможенного поста Аэропорт Сочи Сергей Угнивенко.

Мужчина пояснил, что уже пересекал границу, но якобы не был знаком с правилами перемещения валюты. Согласно закону, без декларирования разрешено вывозить сумму, не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США.

В результате таможенники вернули пассажиру разрешенную норму, а оставшуюся часть — более 1,2 миллиона рублей — изъяли. В отношении нарушителя возбуждено административное дело по статье о недекларировании наличных денежных средств.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше