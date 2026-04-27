В Самаре мужчина погиб в результате падения дерева

Это не первая жертва непогоды в городе. В понедельник в Куйбышевском районе Самары дерево рухнуло на двух девочек. Одна их них погибла, вторая получила травмы, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Также от сильного ветра пострадали крыши домов, автомобили, рекламные баннеры.