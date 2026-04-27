В Самаре мужчина погиб в результате падения дерева

Надзорное ведомство оценит соблюдение федерального законодательства о благоустройстве — в частности, правил содержания зеленых насаждений. По итогам проверки будет решен вопрос о мерах реагирования.
Кроме того, под контролем прокуратуры находится ход процессуальной проверки, которую проводит следственный орган. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Это не первая жертва непогоды в городе. В понедельник в Куйбышевском районе Самары дерево рухнуло на двух девочек. Одна их них погибла, вторая получила травмы, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Также от сильного ветра пострадали крыши домов, автомобили, рекламные баннеры.
В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Непогода сохранится до вторника включительно.