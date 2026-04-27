Нарушения прав почти 10 тыс. человек выявили в области Улытау

Жезказган. 27 апреля. КазТАГ — Нарушения конституционных прав почти 10 тыс. граждан выявлены в области Улытау, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

«По результатам проведенной надзорной работы органами прокуратуры области Улытау защищены конституционные права 9727 человек», — говорится в сообщении в понедельник.

Как сообщается, в Жанааркинском районе на предприятии «Жанаарка жылу» у 115 работников не осуществлялись пенсионные и социальные отчисления.

Указывается, что в Жезказгане в отношении 5954 лиц с инвалидностью не были оформлены необходимые документы, что привело к их дискриминации.

По данным надзорного органа, по выявленным нарушениям внесены акты прокурорского реагирования, права граждан восстановлены, виновные лица привлечены к ответственности.

Сообщается, что работа в данном направлении продолжается.