В Омском районе при маневровых работах два вагона сошли с путей

Об инциденте сообщила Западно-Сибирская прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 27 апреля на подъездных путях, примыкающих к станции «Пламя» Западно-Сибирской магистрали, произошел инцидент с участием грузового подвижного состава. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в ходе выполнения маневров был зафиксирован сход двух вагонов.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел ориентировочно в 18:00 по местному времени. Речь идет о железнодорожных путях, не относящихся к сетям общего пользования, расположенных в Омском районе Омской области.

Уточняется, что оба вагона были гружеными. В результате происшествия их опрокидывания не допущено. Существенным обстоятельством, которое отмечают в надзорном органе, стало отсутствие последствий для графика движения поездов на станции «Пламя» — задержек составов не зафиксировано.

В настоящий момент специалисты устанавливают точные причины и полную картину случившегося. Омская транспортная прокуратура уже организовала надзорные мероприятия. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению законодательства, регулирующего безопасность движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта.