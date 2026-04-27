В Ростове ритуальщики используют личности знаменитостей для рекламы. На Северном кладбище Ростова агенты ритуальных услуг размещают портреты ушедших из жизни кумиров публики — Владимира Высоцкого, Юрия Никулина, Михаила Круга и даже принцессы Дианы — в рекламных целях. При этом все перечисленные личности покоятся совсем в других местах, а их близкие не давали согласия на использование образов.