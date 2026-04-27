В Ростове ритуальщики используют личности знаменитостей для рекламы. На Северном кладбище Ростова агенты ритуальных услуг размещают портреты ушедших из жизни кумиров публики — Владимира Высоцкого, Юрия Никулина, Михаила Круга и даже принцессы Дианы — в рекламных целях. При этом все перечисленные личности покоятся совсем в других местах, а их близкие не давали согласия на использование образов.
Журналисты 112 связались с родными знаменитостей, чтобы выяснить их позицию. Внук Юрия Никулина высказался резко отрицательно: «Использовать фотографии деда и других известных людей для привлечения клиентов — как минимум неэтично. С какой стати кто-то считает себя вправе строить личный бизнес на памяти выдающихся личностей?».
Сами предприниматели, комментируя ситуацию, предложили недовольным родственникам обращаться в суд.
Юристы подтверждают: законодательство действительно защищает право на изображение, и эта защита распространяется и после смерти человека — её могут осуществлять его близкие, пока они живы. Таким образом, у родных звёзд есть юридические основания оспорить подобное использование имиджа их знаменитых родственников.