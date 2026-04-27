В Башкирии осудили водителя, погубившего в ДТП 19-летних сестер-близняшек

В Башкирии пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП с двумя девушками.

Источник: Комсомольская правда

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел уголовное дело против 24-летнего жителя Белорецка. Молодого человека признали виновным в смертельной аварии, в которой погибли 19-летние сестры-близнецы.

Напомним, трагедия случилась 12 августа 2025 года. Пьяный водитель без прав вез в своем авто «Рено Сандеро» пятерых молодых пассажиров, в их числе были сестры-близнецы 2005 года рождения. На трассе Кага — Старосубхангулово в Бурзянском районе водитель вылетел на встречку, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП одна из сестер вылетела из салона и умерла на месте, а вторая скончалась в больнице 22 августа, не приходя в сознание. Сам водитель тоже получил травмы: теперь он инвалид первой группы и передвигается в инвалидной коляске.

В суде сельчанин признал свою вину. Суд отправил его в колонию-поселение на 8 лет и 6 месяцев, выписал штраф 200 тысяч рублей и запретил садиться за руль еще на 3 года.

Приговор пока не вступил в силу.