В Башкирии осудили водителя, погубившего в ДТП 19-летних сестер-близняшек

Напомним, трагедия случилась 12 августа 2025 года. Пьяный водитель без прав вез в своем авто «Рено Сандеро» пятерых молодых пассажиров, в их числе были сестры-близнецы 2005 года рождения. На трассе Кага — Старосубхангулово в Бурзянском районе водитель вылетел на встречку, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП одна из сестер вылетела из салона и умерла на месте, а вторая скончалась в больнице 22 августа, не приходя в сознание. Сам водитель тоже получил травмы: теперь он инвалид первой группы и передвигается в инвалидной коляске.