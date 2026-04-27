В Краснодаре выясняют причины мора черепах и рыб в Покровском озере

Специалисты возьмут пробы воды для установления причин гибели рыб и черепах в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре проведут проверку для выяснения причины массовой гибели водных обитателей в Верхнем Покровском озере в Дмитриевском сквере. Информация об инциденте появилась в социальных сетях 27 апреля.

Очевидцы рассказали о погибших черепах в прибрежной зоне, а также мертвой рыбе и голубях на берегу. По словам местных жителей, масштаб мора в этот раз оказался пугающим.

На тревожные сообщения оперативно отреагировали в городском департаменте хозяйства и ТЭК. Как рассказали в МЦУ Краснодара, специалисты «Центра озеленения и экологии» в ближайшее время проведут забор проб воды для проведения лабораторного анализа. Экспертиза должна установить, что стало причиной мора рыб и черепах.

«Ситуация взята на контроль», — говорится в сообщении МЦУ краевой столицы.

