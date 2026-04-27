В Москве конфликт между мужчинами из-за парковки закончился стрельбой

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Конфликт между мужчинами из-за парковки в торговом центре в Москве закончился стрельбой, в результате один человек пострадал, стрелявший задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками полиции стрелявший задержан и доставлен в ОМВД России по району Братеево г. Москвы для дальнейшего разбирательства. Пострадавший нарядом скорой помощи для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение», — сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД пояснили, что около 14:00 в полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами на парковке торгового центра, расположенного на 19-м км МКАД. «Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковочного места, в ходе которого один из участников произвел выстрел из травматического пистолета в своего оппонента», — добавили в главке.

В настоящее время проводится проверка.