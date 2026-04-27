12-летняя девочка умерла во время охоты с дедушкой в Нижегородской области

В населенном пункте Арзамас произошло трагическое происшествие: 12-летняя школьница скончалась, возвращаясь с охоты, на которую она отправилась вместе со своим дедом. Информация об этом появилась в MAX-канале «Нижний Новгород Без Цензуры».
Согласно сообщениям очевидцев, девочка уже двигалась домой, когда произошел несчастный случай. Оружие, находившееся в багажнике автомобиля, неожиданно выстрелило. Есть предположение, что ружье не было разряжено перед тем, как его туда поместили. Дата прощания с погибшей назначена на завтра, 28 апреля.
На данный момент каких-либо официальных заявлений или комментариев по данному инциденту не поступало.
