Стало известно, в каком районе Воронежа ветер повалил больше всего деревьев

Почти два десятка деревьев в Воронеже не выдержали штормового ветра. За сутки зафиксировано 16 случаев падения зелёных насаждений на улицах города. Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС в понедельник, 27 апреля.
Больше всего от разбушевавшейся стихии пострадал Коминтерновский район. Там сильный ветер повалил шесть деревьев. В Левобережном районе упали четыре дерева, в Советском — три, в Железнодорожном — два, а в Центральном — одно. Пострадавших в результате инцидентов, как и серьёзных повреждений, нет.
Тем временем, ветер в столице Черноземья и области пока не собирается стихать. Он задержится в регионе ещё как минимум на сутки.
Горожане же продолжают сообщать в социальных сетях о последствиях непогоды. Так, например, из-за сильного ветра на проспекте Труда большая ветка рухнула на детскую площадку, дерево на улице Лизюкова при падении задело припаркованный автомобиль и оборвало провода, а остановка на улице Антонова-Овсеенко накренилась. К счастью, пострадавших в каждом из случаев нет.