Вынесен приговор экс-главе компании, растратившему 6 млрд рублей на производстве гибкого планшета

Суд признал бизнесмена виновным в растрате более 6 миллиардов рублей и приговорил Бориса Галкина к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 15 млн рублей. Также с него взыскали 6,7 млрд рублей в счет возмещения ущерба по гражданскому иску.