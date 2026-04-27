Вынесен приговор экс-главе компании, растратившему 6 млрд рублей на производстве гибкого планшета

Суд признал экс-главу «Пластик лоджик» виновным в растрате более 6 млрд рублей, выделенных на производство инновационного гаджета. Помимо реального срока, бизнесмена обязали выплатить штраф в 15 млн рублей и возместить ущерб.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему генеральному директору компании «Пластик лоджик» Борису Галкину по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, преступление было совершено под предлогом организации серийного производства гибкого планшета.

Суд признал бизнесмена виновным в растрате более 6 миллиардов рублей и приговорил Бориса Галкина к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 15 млн рублей. Также с него взыскали 6,7 млрд рублей в счет возмещения ущерба по гражданскому иску.

Сторона защиты не согласилась с вынесенным вердиктом, и адвокаты заявили о намерении обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.