Вынесен приговор экс-главе компании, растратившему 6 млрд рублей на производстве гибкого планшета

Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему генеральному директору компании «Пластик лоджик» Борису Галкину по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
По версии следствия, преступление было совершено под предлогом организации серийного производства гибкого планшета.
Суд признал бизнесмена виновным в растрате более 6 миллиардов рублей и приговорил Бориса Галкина к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 15 млн рублей. Также с него взыскали 6,7 млрд рублей в счет возмещения ущерба по гражданскому иску.
Сторона защиты не согласилась с вынесенным вердиктом, и адвокаты заявили о намерении обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.