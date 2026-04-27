В Белгородской области мужчина пострадал, наступив на мину ВСУ

«Мирный житель пострадал в результате подрыва на мине ВСУ. В селе Нехотеевка Шебекинского округа трагедия: мужчина получил тяжелое ранение, наступив на мину на своем участке. С минно-взрывной травмой и травматической ампутацией голени он доставлен в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков в своем канале на платформе «Макс».