Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Московской области будут судить в Воронеже за госизмену и терроризм

Уголовное дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже перед судом предстанет 22-летний житель Московской области. Его обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса за участие в террористической деятельности и государственную измену.

По версии следствия, в феврале 2024 года мужчина, являющийся противником проведения специальной военной операции, вступил в конфиденциальное сотрудничество с представителем ГУР МО Украины и националистической организации «Русский добровольческий корпус», признанной решением Верховного Суда Российской Федерации террористической организацией. В течение четырех месяцев фигурант выполнял за плату различные задания представителей иностранного государства. Среди них было и поручение совершить подрыв в Воронежа автомобиля.

Реализации преступных планов помешали сотрудники регионального УФСБ. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд.