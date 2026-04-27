Жителя Московской области будут судить в Воронеже за госизмену и терроризм

В Воронеже перед судом предстанет 22-летний житель Московской области. Его обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса за участие в террористической деятельности и государственную измену.
По версии следствия, в феврале 2024 года мужчина, являющийся противником проведения специальной военной операции, вступил в конфиденциальное сотрудничество с представителем ГУР МО Украины и националистической организации «Русский добровольческий корпус», признанной решением Верховного Суда Российской Федерации террористической организацией. В течение четырех месяцев фигурант выполнял за плату различные задания представителей иностранного государства. Среди них было и поручение совершить подрыв в Воронежа автомобиля.
Реализации преступных планов помешали сотрудники регионального УФСБ. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд.