В 2025 году в Калининградской области незаконно вырубили деревьев на 61 млн рублей

Объём незаконно вырубленной древесины — 1 000 кубических метров.

В Калининградской области в 2025 году провели более 3500 мероприятий по патрулированию лесов, в результате которых было выявлено 58 фактов нарушений требований лесного законодательства. Об этом сообщила на оперативном совещании областного правительства министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова.

По её словам, было выявлено 55 фактов незаконной рубки. «Объём незаконно вырубленной древесины — 1 000 кубических метров на сумму 61 млн руб. Работа по выявлению и пресечению нарушений будет продолжена и дальше должными темпами», — отметила министр.

В марте стало известно, что двое жителей региона — 44-летний предприниматель из Калининграда и его 41-летний сообщник — в течение нескольких месяцев незаконно уничтожали деревья в Полесском округе. Свою деятельность они маскировали под расчистку мелиоративного канала на территории государственного лесного фонда. В результате незаконной деятельности было уничтожено более сотни деревьев. Ущерб государству превысил 3,2 миллиона рублей. Злоумышленникам грозит не только возмещение ущерба, но и сроки лишения свободы.

